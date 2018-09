F1: Alonso, mio tempo qui è ormai finito

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Il mio tempo in F1 è finito. Voglio essere il miglior pilota del mondo. In F1 ho già ottenuto più di quanto potessi sognare, lottando anche contro Schumacher. Ci sono altre categorie che mi offrono più sfide ora, altre esperienze nelle corse". Fernando Alonso conferma, in maniera definitiva, che lascerà la Formula 1 a fine stagione. E lo fa a qualche giorno dal Gp di Russia, a Sochi. "La F1 è una parte rispetto a tutto il resto", ha proseguito lo spagnolo, con chiaro riferimento al mercato americano. Nel 2019 Alonso dovrebbe correre in Formula Indy. "Adesso penso sia un addio, ma la vita cambia molto rapidamente. In passato mi ha insegnato che può cambiare in un paio di anni o mesi", ha aggiunto l'ex ferrarista.