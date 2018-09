In carcere di Turi busto Sandro Pertini

(ANSA) - BARI, 26 SET - In ricordo della detenzione di Sandro Pertini nel carcere di Turi, ma anche per tutto quello che ha rappresentato per l'Italia, a quarant'anni dalla sua elezione a Presidente della Repubblica, il Movimento Diritti Civili di Puglia, presieduto da Enzo Bonavita, ha lanciato l'idea di erigere un busto dedicato a Sandro Pertini. Una idea che - è detto in un comunicato - ha rimesso insieme tutte le anime socialiste, unite da un unico scopo: realizzare il busto che sarà scoperto il 2 ottobre nel carcere di Turi a fianco a quello di Antonio Gramsci, dove entrambi furono reclusi in quanto antifascisti. Le celebrazioni cominceranno alle 10 nel Carcere di Turi con i saluti del presidente della Regione, Michele Emiliano, delle autorità locali, di Mariateresa Susca, direttrice del carcere, Vincenzo Bonavita e Simonetta Lorusso Lenoci. Seguirà lo scoprimento del busto realizzato dalla scultrice Antonella Dibello con il ricordo di Pertini a cura del presidente della Fondazione Di Vagno, Gianvito Mastroleo.