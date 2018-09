Testimonierà donna che accusa il candidato di Trump alla Corte Suprema

Nuova grane per Donald Trump. Christine Blasey Ford, la donna che accusa di aggressione sessuale Brett Kavanaugh, scelto dal presidente per la Corte Suprema, ha accettato di testimoniare davanti alla Commissione giustizia del Senato statunitense. La commissione da settimane sta conducendo le audizioni del candidato, ma ha rinviato il voto sulla nomina dopo che il caso è venuto alla luce.

L'episodio denunciato dalla donna risale al 1982, quando lei e Kavanaugh frequentavano lo stesso liceo. La docente di psicologia a Palo Alto lo aveva rivelato in una lettera di luglio alla senatrice Dianne Feinstein, chiedendo che restasse segreto, ma visto che la politica si fa anche andando a cercare i vestiti sporchi degli avversari politici, la cosa è venuta alla luce.

Trump ha difeso la scelta e l'operato di Kavanaugh, ma stavolta le parole del presidente potrebbero non bastare: "È una persona eccezionale, un gran giudice, con un percorso impeccabile, sotto qualsiasi punto di vista. Soffro molto per lui , per le prove che è costretto ad affrontare in questo periodo Non se lo merita".

Kavanaugh è comunque un'altra arma di scontro politico fra democratici e repubblicani in una partita come quella attorno alle nomine della corte suprema dove i giudici nominati restano in carica oltre il mandato presidenziale.

In mancanza di un'intesa questo finesettimana, il presidente della commissione ha minacciato di procedere lunedì senza attendere l'eventuale testimonianza.