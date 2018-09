Attentato di Ahavaz: Rohani minaccia gli Stati Uniti

Ventinove morti tra questi, stando alle autorità locali, diversi bambini e alcuni pasdaran.` È il bilancio dell'attentato di sabato ad Ahvaz in Iran quando un commando armato ha fatto irruzione in una parata militare iniziando a sparare con armi automatiche. Teheran non ha dubbi: incolpa i separatisti arabi e gli Stati Uniti: "Tutti questi piccoli Stati mercenari in questa regione sono sostenuti dall'America. Sono gli americani che li istigano e forniscono loro i mezzi necessari per commettere questi crimini", ha detto riferendosi ai Paesi del Golfo il presidente iraniano Hassan Rohani.