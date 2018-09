Fontana,mettere prima nome Milano attrae

(ANSA) - MILANO , 19 SET - "È fuori di dubbio che il brand Milano oggi nel mondo abbia un grande seguito e utilizzare questo brand è un vantaggio per la candidatura dell'Italia" ai giochi invernali del 2026: di questo è convinto il presidente della Lombardia Attilio Fontana che a Radio anch'io ha difeso la presa di posizione del sindaco Giuseppe Sala. "È chiaro - ha aggiunto - che mettere come primo nome Milano avrebbe aiutato a ricevere più consensi. Ma comunque un nome per primo lo dovevamo mettere. Se avessimo messo Torino sarebbe andata bene? E perché non Cortina allora? Mi sembra sia una questione di lana caprina". Insomma, la richiesta che aveva fatto Milano e che ha infastidito Torino "non era una questione di prepotenza". "Se noi abbiamo Ronaldo chiediamo che centravanti giochi Ronaldo perché - ha concluso - se ci propongono di farlo giocare portiere non è molto logico che non si sfruttino tutte le sue capacità. Il vantaggio è di tutta la squadra, non è soltanto un vantaggio di Milano.