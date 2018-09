Aquarius: la storia di Reward

Mentre i leader europei si preparano a tenere a Salisburgo un summit sulla migrazione questa settimana, noi abbiamo parlato con alcuni dei 630 migranti che sono stati al centro di una delle crisi diplomatiche più gravi di questi ultimi anni. Gli uomini, le donne e i bambini che sono stati salvati nel Mediterraneo dalla nave Aquarius. Sono passati esattamente tre mesi da quando la nave è rimasta bloccata per giorni, dopo che l'Italia ha deciso di chiudere i suoi porti al battello dell'organizzazione umanitaria. I migrannti sono stati sbarcati a Valencia in Spagna. Abbiamo chiesto ad alcune di queste persone se il loro presente è simile a come se lo erano immaginato.

La querelle fra l'ong e il governo italiano però, è continuata. Il ministro degli Interni Matteo Salvini su Twitter ha scritto: "La ripresa delle operazioni di ricerca e soccorso della nave Aquarius2, in navigazione a Sud della Sardegna, verso il canale di Sicilia: “Ha cambiato nome (aggiungendo un ‘2’) e bandiera, ma non cambierà destinazione finale: non in Italia. #Portichiusi"

Dopo essere sceso a Valencia Okoh è stato portato a Bilbao dove ha fatto richiesta d'asilo. Adesso la palla passa alle autorità e ci potrebbero volere fino a tre anni per avere un verdetto positivo o negativo. Per adesso il suo unico obbligo è quello di frequentare almeno 3 ore al giorno un corso di spagnolo.

"La maggior parte del tempo sediamo in casa e ci annoiamo, ci tornano alla mente i ricordi... i ricordi ad esempio di un amico che ho perso in prigione. È stato arrestato ed è morto in galera, in Libia".

Coloro i quali sono scesi dall'Aquarius hanno diverse cicatrici. Alcuni sono scappati dalla guerra

Altri da una grande povertà. Reward ha sempre desiderato diventare pilota il suo sogno potrebbe diventare realtà. Chi lo sa? Questo è solo l'inizio. Spero di avere più opportunità qui in Spagna, più che in Africa, Ma potrebbe volerci davvero molto tempo. PPotrebbe accadere, chi lo sa?"