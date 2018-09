Spagna: 458 migranti salvati in mare

In questo video il salvataggio di 60 dei 458 migranti, intercettati nelle ultime ore dalla Guardia Costiera spagnola. I primi 414 sono stati intercettati nello stretto di Gibilterra in sei diverse operazioni. 15 sono stati tratti in salvo davanti alla costa nella provincia di Alicante e altri 29 nella Canarie. Le cifre eleggono ormai il Paese iberico a primo approdo europeo dei migranti, in arrivo soprattutto dall'Africa.