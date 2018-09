Lazio: Inzaghi, dovevamo chiuderla prima

(ANSA) - EMPOLI, 16 SET - È un Simone Inzaghi soddisfatto per la seconda partita vinta 1-0, ma consapevole di aver rischiato qualcosa contro un buon Empoli. "Fa sempre piacere vincere, abbiano dato continuità e fatto risultato pieno contro una ottima squadra - ha detto il tecnico biancoceleste -. Bene l'Empoli nel primo tempo, poi noi abbiamo iniziato col piglio giusto la ripresa. Abbiamo peccato nel non chiudere la gara e poi abbiamo rischiato di pareggiare a tempo scaduto. Le cosiddette piccole non regalano nulla". E poi c'è Aurelio Andreazzoli, non certo contento: "Potevamo fare di più, era un banco di prova buono che ci soddisfa. Ma alla fine c'è di mezzo la classifica. Ci manca qualcosa, anche a Verona e anche a Genova è successo. Accontentiamoci dei complimenti, anche degli avversari, ma dobbiamo invertire la tendenza. Siamo bravi a giocare come abbiamo fatto ma perseguendo il risultato. Altrimenti saremo belli, ma con pochi punti".