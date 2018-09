Migranti, l'Onu accusa: "In Italia violenza e razzismo, invieremo un team"

Michelle Bachelet, neo Alto commissario Onu per i diritti umani, punta il dito contro l'Italia nel discorso di apertura del Consiglio Onu per i diritti umani, che si terrà a Ginevra fino al 28 settembre: "Abbiamo intenzione di inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e di razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e Rom". Personale dell'Onu sarà inviato, per motivi analoghi, anche in Austria.