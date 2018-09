Cattedra Sapienza, Conte rinvia esame di inglese

L'Italiano è una lingua semplicissima. La parola "riconsiderare" ha un suo significato, "rinunciare" ne ha un altro. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte quando nei giorni scorsi ha dichiarato di voler "riconsiderare" la sua posizione in merito all'esame di inglese, che fa parte del concorso per diventare professore di diritto privato all’Università La Sapienza di Roma, intendeva proprio quello.

Nessuna rinuncia. L'esame si farà. Per ora è stato solamente rinviato per "motivi istituzionali". In effetti di fronte alla commissione dell'Ateneo romano, gli atri due candidati si sono presentati, ma preso atto dell'assenza del Premier hanno deciso di non procedere. Apriti cielo. le opposizioni insorgono, i sodali del Governo difendono a spada tratta.

La candidatura di Conte per la Sapienza resta sempre valida e venne formulata in tempi non sospetti e che, prestigio della cattedra a parte, serviva al Professore per trasferirsi, per motivi familiari, da Firenze a Roma.

E poi siamo in Italia, fare il Premier non è un lavoro a tempo indeterminato e non regala titoli di senatore a vita... quindi... ad avercelo un paracadute come questo.