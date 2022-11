Un think tank ungherese a Bruxelles: ecco perché è importante.

Nasce un nuovo think tank ungherese, MCC Brussels, che promette di "scuotere il dibattito europeo" e sottolinea di essere indipendente nonostante riceva fondi dal governo di Viktor Orban. L'obiettivo principale di Mcc Brussels, ha dichiarato il direttore esecutivo Frank Füredi a Euronews, "è offrire una narrazione alternativa" alla bolla dell'Ue che, a suo dire, "tende a essere molto conformista e a creare una quarantena contro le opinioni diverse". Secondo i critici, però, il think tank è stato creato per promuovere la visione dell'Europa del primo ministro ungherese, Viktor Orban.

L'evento di lancio si è svolto questa settimana all'Atomium, uno degli edifici simbolo di Bruxelles che - ci dicono - si trova fuori dal centro della città e dalla sua bolla europea.

Da lì, però, si può ammirare il centro di Bruxelles, dalla finestra della navata centrale dell'edificio, che sovrasta anche l'attrazione Mini-Europe, dove si possono ammirare le riproduzioni in miniatura di alcuni degli edifici e dei monumenti più famosi dell'Ue - dalla Torre Eiffel al Muro di Berlino, dalla Fontana di Trevi di Roma alla Cattedrale di Santiago de Compostela.

"Penso che sia un mero tentativo di amplificare le opinioni del governo ungherese a Bruxelles", ha dichiarato Zsuzsanna Vegh, ricercatrice associata dell'European Council on Foreign Relations (Ecfr), un altro think tank. "Non credo che sia un modo puro di impegno nel tipo di discussione costruttiva, collaborativa e deliberativa che è consuetudine nei circoli europei. Perché non è il modo in cui funziona questo governo", ha evidenziato.

Completamente affiliato al governo Orban

Esistono due tipi di think tank: ci sono quelli affiliati ai ministeri degli Esteri e utilizzati dai governi come cassa di risonanza per le politiche, e ci sono quelli privati che si finanziano in gran parte realizzando progetti individuali per istituzioni internazionali o governi.

Nessuno dei due è migliore dell'altro ed entrambi sono necessari, ma "la cosa più importante per i think tank, in generale, è essere trasparenti nel modo in cui sono finanziati e nel modo in cui sono affiliati", ha dichiarato a Euronews Camino Mortera-Martinez, responsabile dell'ufficio di Bruxelles del Centro per le riforme europee (CER), un altro think tank, questa volta privato. MCC Brussels è "un think tank totalmente e completamente affiliato al governo Orban e che, presumo, sia qui per promuovere la sua agenda e per cercare idee da riportare a Budapest", ha puntualizzato.

Secondo la responsabile Mortera-Martinez, però, un think tank affiliato al governo ungherese a Bruxelles non è un problema, a patto che si identifichi chiaramente come tale. "Se si sa in anticipo che ci si sta impegnando con un'organizzazione sponsorizzata da Orban, se si conoscono i limiti che si hanno quando ci si impegna con questo tipo di organizzazioni, qual è il problema?", ha precisato. "Abbiamo parlato con i britannici della Brexit in un modo che sfida qualsiasi logica per molto tempo e nessuno sta dicendo 'oh mio Dio, i britannici sono orribili perché stanno portando il loro pensiero a Bruxelles'", ha aggiunto Mortera-Martinez che, anzi, accoglie con favore il think tank nella speranza che si apra in questo modo una linea di comunicazione con Budapest.

Nessuno ci chiede cosa fare

L'MCC è un'entità ben nota nel suo Paese d'origine e che ha uno scopo prevalentemente educativo. I suoi corsi di doposcuola per bambini dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria sono rivolti a circa 6.000 studenti in 24 centri di formazione sparsi in Ungheria e Romania. Comprende anche un "centro di conoscenza" o think tank e una casa editrice. Ha lo status di fondazione pubblica e sostiene di essere indipendente.

Tuttavia, l'organizzazione ha ricevuto un "enorme finanziamento, circa 1,5 miliardi di euro, dallo Stato ungherese" quando ha ottenuto il suo nuovo status qualche anno fa, ha dichiarato a Euronews il dottor Balázs Orbán, presidente del Consiglio di fondazione di MCC, e anche consigliere politico del primo ministro, Viktor Orbán.

La dotazione concessa dal governo comprendeva anche beni immobili e partecipazioni del 10% nell'azienda statale di petrolio e gas MOL e nell'azienda farmaceutica e di biotecnologie Gedeon Richter.

Durante la pandemia di Covid-19, l'azienda ha ricevuto anche il sostegno del programma di recupero del Paese. "Attualmente il governo ci sta sostenendo per progetti infrastrutturali, come la costruzione di nuovi centri, e intendo dire che si tratta di costruzioni", ha dichiarato Orbán. "Ma in generale siamo indipendenti, quindi nessuno ci chiede cosa fare", ha puntualizzato. "Non dico che da un punto di vista valoriale siamo totalmente neutrali, non siamo un organismo politico. E credo che questo tipo di gestione dei talenti non riguardi la politica. È una posizione strategica nazionale", ha evidenziato il presidente del Consiglio di fondazione.

Tuttavia, Vegh sottolinea che il presidente di MCC è "il direttore politico di Orbán e uno dei suoi più stretti consiglieri quando si tratta di ideologia, ideologia di partito".

Mancanza di comunicazione

Si sa che tra Budapest e la Commissione europea a Bruxelles non c'è un grande amore. Per anni l'esecutivo dell'Ue ha criticato il governo di destra di Viktor Orbán per le sue riforme che hanno indebolito l'indipendenza della magistratura e dei media e hanno intaccato i diritti delle minoranze, tra cui le donne, la comunità Lgbtqi e i richiedenti asilo.

Le due parti si sono regolarmente incontrate nei tribunali, che in genere si sono schierati con Bruxelles, ma le regole dell'Ue, in particolare il voto all'unanimità su alcune questioni, tra cui il bilancio e gli affari esteri, hanno nel frattempo dato a Budapest il potere di bloccare alcune politiche per ottenere concessioni e fondi.

Budapest ha anche fatto molto affidamento sulla linea, spesso usata dai governi di tutta l'Ue, secondo cui la causa dei problemi è Bruxelles.

Per i ricercatori, questa riluttanza a impegnarsi con la cosiddetta bolla Ue e viceversa è stata dura.

"Tutte le discussioni sono in corso senza l'Ungheria o la Polonia nella stanza e in qualità di think tanker che lavora sullo stato di diritto e sulle questioni migratorie ho avuto molti, molti problemi a coinvolgere i governi nelle discussioni", ha detto Mortera-Martinez. "E ho avuto molti, molti problemi a convincere gli altri ad accettare un rappresentante ungherese o polacco nelle discussioni", ha precisato. "Quindi c'è una totale mancanza di comunicazione tra le due parti del dibattito, e credo che questo non vada a vantaggio di nessuno", ha aggiunto.

Strategicamente al momento giusto

Il think tank arriva mentre la guerra di logoramento tra Budapest e Bruxelles ha raggiunto quest'anno un altro livello. Di fronte all'inazione dell'Ungheria, nonostante le sentenze dei tribunali, la Commissione europea ha escogitato un nuovo strumento, il meccanismo dello Stato di diritto, per andare direttamente alla ricerca dei fondi che l'Ue elargisce a Budapest e che Orbán usa in modo improprio incanalandoli verso stretti alleati.

A settembre, la Commissione ha fatto un ulteriore passo avanti proponendo di trattenere 7,5 miliardi di euro di finanziamenti Ue a meno che Budapest non si impegni seriamente in riforme che affrontino i problemi della corruzione e dello Stato di diritto.

Da allora, Orban è entrato a far parte della sfera di Twitter, in inglese, ed ha lanciato sia una cosiddetta consultazione nazionale sulle "sanzioni di Bruxelles" contro la Russia sia, adesso, questo nuovo think tank.

"Il loro obiettivo è quello di integrare le loro opinioni e di influenzare il dibattito europeo in una direzione sovranista e socio-culturale conservatrice, nonché di cercare una legittimazione coinvolgendo intellettuali considerati credibili in Europa", ha dichiarato Vegh dell'Ecfr.

"Penso che sia strategicamente tempestivo, in vista delle prossime elezioni europee (nel 2024), dandogli un margine di manovra sufficiente per costruire una presenza. E sì, nel breve termine, è chiaro che il fatto che la Commissione suggerisca effettivamente sanzioni finanziarie contro il governo ungherese dà a Budapest un ulteriore incentivo a proporre la propria narrativa e a cercare di influenzare il dibattito", ha specificato.

Solo l'inizio

Questo legame tra i fondi dell'Ue e il lancio è respinto da Balázs Orbán.

"Se qualcuno pensa che noi ungheresi abbiamo un solo problema con Bruxelles e che questo problema sia il denaro, sbaglia. Abbiamo molti problemi con Bruxelles: le risorse, la guerra, le sanzioni, l'accordo fiscale minimo globale, la migrazione in generale, l'identità di genere, il sistema giudiziario, il futuro dell'Europa e così via", ha dichiarato.

Piuttosto, ha sostenuto che il lancio del think tank arrivi da una posizione di forza: Viktor Orbán è stato rieletto per il suo quarto mandato consecutivo ad aprile, l'Italia ha eletto un governo di estrema destra a settembre, i repubblicani negli Stati Uniti hanno strappato il controllo della Camera dei Rappresentanti ai democratici e le relazioni con la Polonia, danneggiate dalla posizione dell'Ungheria sulla guerra della Russia in Ucraina, sarebbero in via di risoluzione.

"La nostra posizione internazionale nei confronti dell'Occidente è più sicura rispetto a sei mesi fa e credo che, poiché l'Europa sta andando a fondo, gli elettori cercheranno alternative politiche o convinceranno i cosiddetti partiti politici tradizionali a cambiare le loro politiche", ha illustrato.

"L'attuale cattiva gestione della situazione di crisi sostiene le visioni alternative sull'Europa e ovviamente l'Ungheria offre una visione alternativa per l'Europa", ha ribadito.

La MCC di Bruxelles, ha sottolineato, "è solo l'inizio".