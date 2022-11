L'Ue tra crisi e raccomandazioni economiche della Commissione per il 2023

La recessione non è scontata, ma si dovrebbe fare di più per evitare che questa situazione duri a lungo. Secondo il responsabile dell'economia dell'Ue, il commissario Paolo Gentiloni, ci sarà un breve periodo di contrazione per quest'anno e il primo trimestre del prossimo, che dovrebbe essere seguito da una ripresa moderata dell'economia.

Parlando con Euronews, però, il commissario ha sottolineato che tutto dipende dalla guerra russa.

"_Se non riusciamo a porre fine alla guerra,_i rischi sull'energia nel prossimo inverno, non questo, ma il prossimo inverno__potrebbero essere ancora peggiori di quelli che stiamo affrontando ora", ha affermato. "_Quindi, abbiamo un quadro misto, in generale, nel 2023. Nella seconda metà del 2023, avremmo una situazione migliore di quella attuale, _ma questo dipende anche dall'evoluzione delle crisi geopolitiche che stiamo affrontando qui in Europa", ha sottolineato.

Il commissario ha fatto queste osservazioni a Strasburgo, dove ha presentato le raccomandazioni della Commissione per le economie dei Paesi dell'Ue. I più vulnerabili sono ancora quelli con un debito piuttosto elevato, come l'Italia o la Grecia. Ma Gentiloni ha evidenziato che, guardando ai loro progetti di bilancio, sembra che l'aumento degli investimenti pubblici possa fare la differenza.

"_Forse ricorderete che nella crisi precedente, la crisi finanziaria,_abbiamo avuto per diversi anni, cinque, sette, otto anni, investimenti pubblici in calo", ha ricordato. "_Quindi, il messaggio è che abbiamo il Next Generation Eu, i programmi dell'Ue: i Paesi con uno spazio fiscale limitato possono continuare a investire e sostenere le loro economie. _Anche utilizzando il nostro denaro comune. Questo è un messaggio europeo molto importante", ha puntualizzato.

Oltre a tutto questo, ai membri dell'eurozona è stato detto anche di promuovere lo sviluppo degli stipendi, in modo da proteggere il potere d'acquisto delle persone salariate, limitando al contempo gli effetti di secondo impatto sull'inflazione, nonché di sviluppare e adattare i sistemi di sostegno sociale secondo le necessità.