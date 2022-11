Fontana di Trevi, la libreria di Notting Hill, gli studios Babelsberg di Berlino, ma anche l'Old Royal Naval College di Greenwich, l’Istituto Lumière di Lione, il Museo Bergman sull'isola di Faro o la scalinata di Odessa... In totale sono 35 i luoghi consacrati dalla European Film Academy come appartenenti alla memoria cinematografica europea.

Matthijs Wouter Knoll, CEO e Direttore della European Film Academy ci spiega che " L'EFA ha deciso di onorare questi posti conferendo loro uno status speciale, come accade in molti paesi quando si parla di patrimonio. Ecco noi abbiamo sentito di dover fare lo stesso per la storia del cinema europeo. La sua storia è una delle più antiche del mondo".

"Penso che dovremmo fare molto di più per attirare l’interesse del pubblico di tutta Europa. C'è molto interesse tra le persone per i classici, quindi mostrare oltre alle pellicole anche il luogo in cui sono stati realizzati questi film, dove le persone hanno anche ricordi, è una parte importante del lavoro che possiamo fare, per aumentare il pubblico interessato al cinema in Europa", ha concluso Matthijs Wouter Knoll,.

L'elenco dei "**Tesori della cultura cinematografica europea**” cresce di anno in anno. Tra gli attuali 35 siti c’è lo Studio Babelsberg, fondato nel 1912, il più antico e il più grande studio cinematografico al mondo. Teatri di posa, sale di ripresa, la culla del cinema tedesco.

Da Berlino a Siviglia, in Andalusia. Plaza de España è appena stata inserita per essere stata usata come set per capolavori come Star Wars, Il dittatore o Lawrence d'Arabia. Infine, le spiagge di Sète, nel sud della Francia, scenario di oltre cento film, tra cui quelli dell'indimenticabile regista Agnès Varda, una delle più grandi ambasciatrici del cinema e di questa cittadina francese.