Qatar2022: prima sorpresa, Argentina battuta (2-1) dall'Arabia Saudita

Prima grande sorpresa ai Mondiali di calcio in Qatar.

A Lusail, l'Arabia Saudita ha battuto per 2-1 l'Argentina.

Eppure tutto sembrava in discesa per la l'Albiceleste, dopo il generoso rigore concesso e trasformato nel prime tempo da Leo Messi. In mezzo, anche tre gol annullati dal VAR alla squadra di Scaloni.

Nella ripresa, però, l'Argentina è entrata in campo molle e deconcentrata, convinta di aver già fatto suo il match, ma nel giro di 5 minuti è arrivata la smentita dell'Arabia Saudita, guidata in panchina dal francese Hervè Renard, "giramondo" esperto di panchine mondiali.

Con i gol di Al Shehri e Al Dawsari, i sauditi hanno ribaltato il risultato e messo in cassaforte i primi tre punti nel girone B, che comprende anche Messico e Polonia.

Inutile l'assalto finale degli argentini, sconfitti dopo 36 partite di imbattibilità, e inutili i 14 minuti di extra time (complice il lungo stop dovuto all'infortunio di un giocatore dell'Arabia Saudita).

Una partita memorabile che nessuna delle due squadre, per motivi opposti, dimenticherà.