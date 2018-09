Colombia, forze speciali uccidono leader dissidente delle Farc

Le forze speciali colombiane hanno ucciso Victor David Segura - conosciuto col nome di battaglia di David - ex guerrigliero delle Farc che aveva rifiutato l'accordo di pace del 2016, mettendosi a capo di una fazione dissidente.

Il presidente colombiano Ivan Duque, che lo aveva definito come "il più pericoloso" tra i guerriglieri in circolazione, si è detto soddisfatto dell'operazione. "Abbiamo neutralizzato il capobastone più pericolo del Pacifico" ha detto Duque. "Conosciuto col nome di battaglia di David, si considerava il leader del gruppo che lui chiamava 'Guerriglia unita nel Pacifico'".

Segura è stato freddato, insieme a sua sorella Carmen, in un conflitto a fuoco nei dintorni della città portuale di Tumaco, un'area nota per essere un vero e proprio centro di produzione e smistamento di cocaina, per via della posizione strategica e della presenza di numerose piantagioni.

Appena qualche mese fa, un altro leader delle Farc, Jesus Santrich - che aveva abbandonato la lotta armata per proseguire la sua attività politica nella legalità - era stato arrestato con l'accusa di narcotraffico.