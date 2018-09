Venezia 75: Leone d'oro a "Roma" del messicano Cuaron, Italia a secco

Il Leone d'oro per il miglior film va al messicano Alfonso Cuaron per il suo "Roma", che narra le vicende di una famiglia messicana nella capitale Città del Messico, durante gli anni '70.

Olivia Colman e Willem Dafoe si aggiudicano invece i premi di miglior attrice e attore, rispettivamente per le interpretazioni in "The Favourite" e nel biopic su Van Gogh ("At eternity's gate").

"The Favourite" di Yorgos Lanthimos - film storico sulle vicende delle cugine Abigail Masham e Sarah Churchill durante la guerra anglo-francese -si è aggiudicato anche il Gran premio della giuria.