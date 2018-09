Obama attacca Trump in vista delle elezioni midterm

Non aveva mai attaccato frontalmente il suo predecessore ma adesso l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, intervenendo all'Università dell'Illinois invita tutti a votare riferendosi al voto di midterm, "la posta in gioco è molto alta", ammette.

La tranquilla passione politica di Obama

E' un Obama bello esplicito che ricorda la passione della sua campagna elettorale e parla di cose folli che escono dalla Casa Bianca e dal campo repubblicano.

Barack Obama: Stanno minando le nostre alleanze, rassicurano la Russia. Cosa accade ai repubblicani? Il loro concetto di politica estera era la lotta al comunismo, e adesso si avvicinano all'ex capo del KGB.

Poi attacca sulla questione della libertà di stampa e sui media così invisi a Trump.....

Barack Obama: Non riguarda il campo democratico o repubblicano asserire che non va minacciata la libertà di stampa, anche se pubblicano cose che non ci piacciono. Mi ero lamentato di Fox News, ma non avrei mai minacciato di farli chiudere o di definirli nemici del popolo.

Trump ostenta indifferenza

L'eco del discorso di Obama ha raggiunto ovviamente Trump che ha ammesso di averlo seguito ma di essersi addormentato sentendo le parole dell'ex presidente. Una replica evidentemente molto debole.