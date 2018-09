Putin, Erdogan e Rohani: "No a soluzione militare in Siria"

"Non può esserci una soluzione militare al conflitto in Siria" ma "solo attraverso un processo politico negoziato". Questa la dichiarazione finale del vertice a Teheran sulla Siria tra Russia, Turchia e Iran. Nello specifico, pero', durante l'incontro Putin si è detto contrario alla proposta di cessate il fuoco a Idlib, mentre il presidente iraniano Rouhani ha dichiarato che, diplomazia a parte, la battaglia in Siria prevarrà fino a quando i militanti non saranno espulsi dall'intero paese, ma ha anche sottolineato che qualsiasi operazione militare dovrebbe assolutamente evitare vittime tra i civili.