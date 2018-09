Maternità surrogata: l'ambasciata spagnola di Kiev riceverà le famiglie bloccate senza documenti

Le prime famiglie delle trenta bloccate da due mesi in Ucraina senza passaporto per i loro neonati avuti attraverso la maternità surrogata, saranno ricevuti dall'ambasciata spagnola di Kiev lunedi prossimo. Espleteranno le pratiche per riconscimento della paternità e l'iscrizione al registro dei nuovi nati, interrotte il 5 luglio perche la Spagna non riconosce la nazionalità ai nati per gestazione surrogata, pratica legale in Ucraina.