Iraq, Bassora: è ancora guerriglia urbana

Una ulteriore notte di vera e propria guerriglia urbana ha scosso nelle ultime ore la città irachena di Bassora, nel sud dell'Iraq, come ormai accade tra l'altro da diversi giorni: alcune sedi istituzionali come comune, provincia e governatorato sono state prese d'assalto e un edificio governativo è andato anche a fuoco. Sinora il bilancio è di circa un centinaio di feriti, tra cui anche alcuni agenti, e dieci i morti.

Le cause che hanno fatto scoppiare le proteste dei cittadini risiederebbero nella mancanza di servizi essenziali, quali acqua potabile ed elettricità, e nella corruzione di politici e miliziani filo-iraniani.

"Perché i politici vivono in modo confortevole, siedono in parlamento come se si trovassero in una zona verde esclusa dalla vita reale e i nostri giovani preparati, istruiti devono lavorare nei mercati o a vendere cipolle, mentre loro si spartiscono i migliori lavori governativi?" Lo grida a gran voce una donna tra i manifestanti. E le donne sono diverse a manifestare per le strade di Bassora.

I leader delle principali milizie sostenute dall'Iran intanto sono fuggiti verso Baghdad.