Il "re Fuorilegge" di Chris Pine sbarca al Toronto Film Festival con Netflix

Il Toronto Film Festival, il Festival internazionale del film che ogni anno si tiene nella città più popolosa del Canada, apre la sua 43esima edizione per la prima volta con un film prodotto dal colosso americano dell'internet TV, Netflix. Si tratta del film “Outlaw King” - Il re Fuorilegge - di David Mackenzie con Chris Pine nel ruolo di Roberto I di Scozia (Robert Bruce) che combatté per l’indipendenza dall’Inghilterra e che, da nobiluomo sconfitto si trasforma prima in fuorilegge e poi in rivoluzionario, durante l'oppressiva occupazione della Scozia da parte di Edoardo I d'Inghilterra.