Elezioni europee: Weber annuncia la discesa in campo come leader dei Popolari Europei

Dopo gli scontri tra manifestanti di destra e polizia, arrivati al culmine la scorsa settimana, è ora il momento anche per gli altri di scendere in piazza.

Il messaggio della piazza : amore, pace e rispetto devono prevalere sul razzismo e l'odio.

Tra i cartelli si legge : non abbandonare la Sassonia - il che suggerisce: non c'è solo intolerranza nel nostro stato.

Gli eventi di Chemnitz sono stati organizzati per discutere della xenofobia in Germania. Nel 2015 Angela Merkel aveva deciso di accogliere un milione di rifugiati, in maggioranza musulmani. Per i piu' critici la questione dell'immigrazione rende l'idea di quanto i leader europei non siano al passo con la realtà.

La futura linea elettorale? l'elite contro il popolo.

Manfred Weber, presidente del gruppo parlamentare dei popolari europei, famiglia politica della Merkel, fu il primo a dichiarare che avrebbe cercatodi essere nominato candidato principale a futuro Presidente della Commissione Europea .

Weber si è costruito un 'immagine come "costruttore di ponti" ha promesso di avvicinare l'Europa alle persone attraverso la lotta per la democrazia, la trasparenza e la responsabilità.

Weber ha però rifiutato le domande dei media.