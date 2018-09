Venezia75: applausi, fischi e insulti alla presentazione di "The Nightingale"

La regista australiana Jennifer Kent ed il suo cast hanno sfilato sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia, per presentare il thriller d'epoca "The Nightingale", unico film in concorso diretto da una donna.

Applausi, fischi ed un pesante insulto hanno caratterizzato la proiezione alla stampa della pellicola, che colpisce per la violenza di molte scene, giudicata da molti eccessiva.

Il film è ambientato nel 1825 in una colonia penale britannica: una giovane detenuta irlandese attraversa la Tasmania per dare la caccia a un ufficiale britannico, spinta dalla vendetta, con l'ausilio di una guida aborigena.

In riferimento alle pellicole che raccontano storie di donne, la regista Jennifer Kent dice che "C'è bisogno di un maggior equilibrio di genere, non c'è assolutamente alcun dubbio al riguardo, ma penso che anche all'interno di ogni individuo abbiamo bisogno di un equilibrio tra energia e registi (sia maschili che femminili) che stanno raccontando bellissime storie che parlano di donne, i cineasti uomini devono essere elogiati, occorre procedere con delicatezza e trovare l'equilibrio in noi stessi".

Protagonisti del film sono Sam Claflin e l'italo-irlandese Aisling Franciosi, la ragazza con la voce di usignolo.