ONU: "Migliore azione climatica apporta enormi vantaggi economici"

Nel documento, si afferma che un’azione climatica più incisiva, in linea con gli accordi di Parigi, apporterebbe all’economia mondiale enormi vantaggi , fornendo almeno 26 trilioni di dollari in benefici economici entro il 2030, oltre a 65 milioni posti di lavoro in più.

In previsione del Global Climate Action Summit , che si terrà a San Francisco dal 12 al 14 settembre , l'ONU ha pubblicato il rapporto sulla nuova economia climatica del 2018.

"Oggi, le energie rinnovabili sono già spesso meno costose dei combustibili fossili, nonostante le continue sovvenzioni per questi ultimi e possono contribuire a fornire energia ad un miliardo di persone che attualmente non hanno energia elettrica, ad esempio il Bangladesh ha installato più di quattro milioni di sistemi solari domestici: ciò ha creato oltre 115.000 posti di lavoro e consentito alle famiglie rurali un risparmio di oltre 400 milioni di dollari in carburanti inquinanti".

Una mancata azione porterebbe a perdite superiori ai 320 miliardi di dollari l’anno e ad oltre 140 milioni di migranti "climatici" entro i prossimi 20 anni.

Secondo la Commissione globale sull'Economia e il Clima, oltre 130 delle più influenti aziende del mondo si sono impegnate a utilizzare solo energie rinnovabili.

Inoltre, per ogni dollaro speso per il ripristino di foreste degradate, possono essere recuperati sino a 30 dollari in benefici economici.

Durante la sessione straordinaria dei negoziati a Bangkok, intanto, gli esperti climatici hanno ribadito che i Paesi sviluppati non prendono sul serio l'impegno a generare finanziamenti per il clima, mettendo così a rischio gli accordi di Parigi.