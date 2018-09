Krasnoyarsk: un'Universiade per aprire la Siberia al mondo

È qui, sulle rive del fiume Yenisei, che nel marzo 2019 si terrà l'Universiade invernale. Siamo venuti a Krasnoyarsk con blogger provenienti da diverse parti del mondo per vedere come la Siberia si sta preparando per queste Olimpiadi universitarie.

Una prima volta per la Russia, come i mondiali di calcio di quest'anno. Il budget è di circa un miliardo di euro. Oltre a costruire strutture sportive, le autorità di Krasnoyarsk puntano a migliorare in modo significativo le infrastrutture della città, per trasformare la regione in una destinazione turistica attraente.

U-Laika è la mascotte ufficiale dell'Universiade invernale 2019

"L'Universiade è un grande stimolo per lo sviluppo della città - dice Maxime Uzanov, direttore generale dell'Universiade invernale 2019 -. Nuove strade, nuove strutture sportive, nuovi spazi pubblici. È molto importante per poter aprire Krasnoyarsk e la Siberia al mondo, per mostrare che è una città moderna e accogliente. Speriamo che sia un successo".

Non è un caso se la mascotte dei Giochi è l'husky siberiano, simbolo di lealtà, cordialità ed energia indomabile.