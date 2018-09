Coree: nuovo incontro dal 18 al 20 settembre a Pyongyang

I leader delle due Coree torneranno ad incontrarsi per la terza volta dal 18 al 20 settembre a Pyongyang. Lo ha dichiarato il presidente nordcoreano Kim Jong Un rinnovando l'impegno alla denuclearizzazione della penisola assunto durante lo storico incontro di Singapore con il presidente degli Stai Uniti Donald Trump. Una denuclearizzazione che, come recita l'accordo raggiunto, sarà "completa", e non anche "verificabile e irreversibile", come avrebbe certamente preferito il presidente Trump che, a sorpresa il mese scorso, ha annullato il nuovo viaggio del Segretario di Stato Mike Pompeo in Corea del Nord.