Caso Skripal: Francia, Germania, Usa e Canada sostengono conclusioni indagini polizia britannica

Una dichiarazione congiunta in cui si esprime totale fiducia per quanto stabilito dagli inquirenti britannici. Questi hanno accusato due cittadini russi dei servizi segreti di Mosca, per il caso dell'avvelenamento dell'ex spia Skripal e la figlia, avvenuto a marzo scorso.

I due individui rispondono ai nomi di Alexander Petrov and Ruslan Boshirov farebbero parte del GRU il corpo speciale dell'intelligence di Mosca. Il movente dell'avvelenamento ai danni di Skipral, potrebbe essere una ritorsione nei confronti dell'ex spia per la sua defezione dal cosidetto GRU e la sua collaborazione con l'MI6 i servizi segreti britannici.

Nel suo intervento presso il Consiglio di Sicurezza dell'Onu l'ambasciatrice britannica Karen Pierce ha reiterato quanto concluso dagli inquirenti britannici chiedendo alla comunità internazionale di assicurare e rispettare la convenzione sulle armi chimiche per la loro violazione.

La Russia ha spiegato l'ambasciatrice vieta l'estradizione dei due cittadini di nazionalità russa che non sono più nel Regno Unito pertanto - ha chiarito - abbiamo richiesto un mandato di arresto europeo e nel futuro chiederemo anche un mandato internazionale con la collaborazione dell'Interpol.

Mosca ha parlato di accuse "inammissibili", la Russia "non è coinvolta né al livello più alto né ad ogni altro". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov citato dalla Tass. "Londra - ha aggiunto - dovrebbe avanzare una richiesta di assistenza legale in modo che la Russia possa prendere delle decisioni riguardo a queste persone accusate dalle autorità britanniche".

Il governo conservatore britannico di Theresa May starebbe pensando a "operazioni coperte" contro la Russia e la sua rete d'intelligence in risposta al tentato avvelenamento nervino dell'ex spia Serghiei Skripal e di sua figlia Yulia, la cui esecuzione è stata attribuita ieri da Londra a due sospetti russi indicati come agenti del Gru. Lo scrivono oggi i giornali di Rupert Murdoch, dal Times al Sun. L'idea sarebbe quella di promuovere cyber-attacchi contro obiettivi sensibili di Mosca.