Addio a Burt Reynolds, sex symbol con i baffi

Il mondo del cinema dice addio ad un altro dei suoi grandi. A 82 anni è morto stroncato da un infarto Burt Reynolds. Il decesso è avvenuto in un ospedale della Florida, dove l'attore era stato ricoverato per arresto cardiaco.

L'attore soffriva da anni di problemi di cuore, nel 2010 fu anche sottoposto ad intervento chirurgico.

Nato nel 1936, Reynolds aveva davanti una promettente carriera da giocatore di football prima di doverci rinunciare in seguito a delle lesioni. Il suo debutto da attore arriva alla fine degli anni '50 in televisione in alcune serie e ben presto divenne popolare con Hawk l'indiano (da parte di padre era di origini cherokee).

Alla fine degli anni '60 è nello spaghetti western 'Navajo Joe' di Sergio Corbucci, da lui stesso definito il film più brutto a cui abbia mai preso parte.

Il grande successo arriva nel 1972 con 'Un tranquillo weekend di paura' (Deliverance), nel quale interpreta un personaggio di nome Lewis Medlock. Ben presto diventa un sex symbol famoso anche per i suoi baffi.

Sempre nel 1972, posa nudo per la rivista Cosmopolitan. In seguito si pente della decisione e, stando a Cnn, lo status di sex symbol distoglie l'attenzione da 'Deliverance' impedendo che il film vincesse l'Oscar.

La candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista arriva con Boogie Nights - L'altra Hollywood (Boogie Nights 1997). Reynolds disse no anche a ruoli importanti come come quello di James Bond e Rocky nel 1977 o anche al ruolo di Ian Solo in Guerre stellari.

"Accettavo le parti piu' divertenti - disse inun'intervista - non quelle più impegnative".

Tra gli attori più' pagati d'America, Reynolds ebbe guai finanziari dopo aver investito in un ristorante di Atlanta, in Georgia, e in alcune squadre sportive professionali.

Prima di essere operato al cuore fu anche ricoverato in una clinica per disintossicarsi. Aveva sviluppato una dipendenza da farmaci antidolorifici dopo un'intervento alla schiena.