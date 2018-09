Brexit, ancora un nulla di fatto ma la scadenza incombe

Il segretario britannico alla brexit,Dominic Raab, è tornato a Bruxelles per la terza settimana consecutiva, mentre è ormai imminente la scdenza per l'accordo di fuoriuscita, fissata al mese prossimo. Raab ha nuovamente incontrato il negoziatore europeo Michel Barnier in un serrato colloquio per cercare di risolvere i punti in sospeso.

L'atmosfera però resta tesa, dopo che Barnier ha riferito di aver "cestinato i piani del governo britannico", proprio mentre un recente sondaggio ha mostrato come il sostegno a Brexit stia inesorabilmente crollando in Regno Unito.

Al Parlamento europeo, erano presenti in forze gli attivisti anti-Brexit el gruppo Devon for Europe.