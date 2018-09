Farage sulla Brexit: "Dall'Europa solo 'al lupo, al lupo'"

Alla domanda semmai un giorno sarebbe eventualmente pronto ad ammetere i propri errori e chiedere pubblicamente scusa, Farage ha risposto ribadendo la sua interpretazione del pronunciamento britannico sull'addio all'Europa.

"Ritengo si debba anzitutto riconoscere che il voto sulla Brexit non è stato il frutto delle previsioni economiche - ha detto Nigel Farage -. Quello sulla Brexit è stato un voto per l'indipendenza politica. Un voto per dire no a leggi scritte dalle istituzioni europee, per dire no a una corte che dal Lussemburgo si imponga sulla giustizia britannica. E un voto per riprendere il controllo delle nostre frontiere, poter pescare liberamente nei nostri mari. La Brexit è il frutto di una volontà di indipendenza. E, francamente: possono anche provare a spaventarci, ma il loro non resta che un 'al lupo, al lupo".

A fare il pompiere anche il premier britannico Theresa May, che sulla Brexit ai Comuni ha voluto rassicurare : "Con Bruxelles cercheremo a tutti i costi un accordo - il succo del suo messaggio -. ma seppure non lo trovassimo non sarebbe la fine del mondo"