Facebook e Twitter in audizione al Congresso USA

Sheryl Sandberg, Direttore operativo Facebook: "Siamo concentrati perché so che siete alle prossime elezioni di novembre degli Stati Uniti e alle elezioni in tutto il mondo.I nostri sforzi dalle recenti tornate elettorali in Germania, in Italia, in Messico ma anche quelle speciali in Alabama ci mostrano che gli investimenti fatti producono risultati"

Jack Dorsey, Amministratore delegato Twitter: "Ci siamo trovati impreparati per l'immensità dei problemi che abbiamo riscontrato. Se non troviamo soluzioni a tutto questo che stiamo vedendo ora - perdieremo il nostro volume di affari continuando a minacciare la libertà che avevamo promesso definendo "Twitter nel posto migliore"

Questi problemi di privacy hanno pesato sulle entrate delle società dal momento in cui dovevano spendere per attuare nuove misure. Alcuni di questi cambiamenti rendono anche più difficile per gli inserzionisti raggiungere i consumatori.

Il Comitato di Intelligence del Senato avrebbe voluto ascoltare anche qualcuno di Google. Il colosso di Mountain View non ha voluto mandare a Washington nessuno dei top manager e ha proposto invece il capo dell’ufficio legale, ma la commissione del Senato ha detto di no.