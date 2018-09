Caso Novichock: due arresti

La polizia britannica ha emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti di due presunti cittadini russi per la tentata uccisione a marzo a Salisbury con un agente nervino dell'ex spia Serghiei Skripal e di sua figlia Yulia. Lo ha annunciato il numero due di Scotland Yard, Neil Basu, indicando i due come Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, precisando che probabilmente entrambi viaggiavano sotto falso nome.

Theresa May, premier britannicoOnorevoli membri dei comuni vi comunico che sulla base delle informazioni a disposizione il governo ha concluso che 2 individui i cui nomi sono stati fatti dalla polizia fanno parte dei servizi segreti russi anche noti come GRU

Mr Speaker questo attacco chimico avvenuto sul nostro suolo faceva parte di un ampio tentativo da parte dei russi il cui scopo è quello di minare la nostra sicurezza e quella dei nostri alleati nel mondo .

Abbiamo avuto ragione a indicare (fin da marzo) lo Stato russo come responsabile", ha aggiunto il premier britannico. Quanto al possibile movente attribuito ai servizi militari di Mosca (Gru) per l'attacco all'ex spia Serghei Skripal e a sua figlia Yulia, la premier è stata cauta, dicendo "sta allo Stato russo spiegare cosa sia successo". Ma ha avanzato il "sospetto" di un "messaggio" minatorio e di minaccia verso i traditori del corpo speciale.

Netta la risposta di Mosca: "Non capisco perché sia stato fatto e che tipo di segnale stia lanciando la parte britannica": lo ha dichiarato il consigliere di Putin per gli affari internazionali, Iuri Ushakov, commentando le accuse che Londra rivolge a Mosca e secondo cui dietro l'avvelenamento di Salisbury ci sarebbero due agenti dei servizi militari russi Gru. "I dati" pubblicati da Scotland Yard sui due presunti colpevoli dell'avvelenamento di Salisbury - ha proseguito il consigliere del Cremlino - "non sono dati ma qualcosa di non chiaro".

"Abbiamo sentito due nomi - ha affermato Ushakov - ma questi nomi non mi dicono nulla personalmente, come credo non dicano nulla a voi. Inoltre c'è stata un'altra dichiarazione di Scotland Yard secondo cui questi nomi sarebbero presumibilmente falsi. Non capisco - ha concluso - perché sia stato fatto e che tipo di segnale stia lanciando la parte britannica.(ANSA)