5 ore di sport a settimana per restare in forma

La ristorazione veloce, i grassi dei preparati considerati saporiti fanno poi salire pericolosamente il tasso di obesità che investe in modo particolare gli americani.

Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità in tutto il mondo, una donna su tre e un uomo su quattro non fanno abbastanza sport.

Fiona Bull, studiosa della OMS e analista dell'attività fisica della popolazioni: Abbiamo bisogno di guardare all'ambiente nel modo in cui sosteniamo le opportunità per attività giornaliere; parchi, aree giochi e spazi pedonali sono le cose di cui tutte le città hanno bisogno con possibilità di accesso per tutti. Oltre a questo, abbiamo bisogno di fornire maggiori programmi per incoraggiare coloro che sono meno attivi, in particolare le donne, gli anziani a tornare in efficienza coinvolgendosi nelle attività della loro famiglia.

L'OMS raccomanda agli adulti di fare almeno 4 ore di attività fisica moderata e un'ora di sport duro a settimana. Al di sotto di questi livelli, lo sport è considerato inefficace. Le palestre sono ormai uno sceario quotidiano e si trovano anche nei posti più impensabili ma la costanza e la determinazione all'attività fisica non bastano.