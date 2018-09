Germania: nasce la sinistra anti-migranti

Si chiamerà "In piedi" ("Aufstehen") il nuovo movimento di sinistra non conformista di Sarah Wagenknesh, deputato dell'ala sinsistra del Die Linke, nonchè moglie del fondatore del partito Oskar Lafontaine. L'idea è quella di riunire cio' che resta della sinistra delusa, il cui voto in parte è confluito proprio sui partiti dell'estrema destra, attorno a istanze sociali chiare declinate anche in funzione anti-immigrazione.