Esplode l'Affaire Selmayr, il difensore civico Ue: "Infrante le regole"

Le motivazioni del difensore civico

Secondo il difensore civico Ue, "la Commissione non ha seguito le regole in modo corretto, creando "un senso di urgenza artificiale per assegnare il posto di segretario generale senza pubblicare l'annuncio".

E' la stampa allora a chiedere conto di quanto ormai certificato sul caso Selmayr, durante la conferenza con i giornalisti tenuta dal portavoce della Commissione, Margaritis Schinas.

La stampa attacca: "Salmayr non dovrebbe dimettersi?"

A prendere la parola in sala stampa è Darren McCaffrey, corrispondente politico di Euronews: "Considerato il fatto che stamattina il difensore civico ha affermato che la Commissione europea ha infranto i limiti della legge, Martin Selmayr non dovrebbe fare la cosa giusta e dimettersi?".

Margaritis Schinas, portavoce della Commissione europea, replica: "Pur non condividendo tutti gli aspetti della relazione prodotta, accogliamo con favore che il difensore civico si sia rifatto ai documenti che ha ricevuto da noi: non contesta la legalità della procedura di nomina del Segretario generale, né la scelta del candidato che viene descritto come un funzionario UE competente, fortemente impegnato per l'Unione europea. "

Il battibecco in sala stampa e l'annuncio di Schinas

Schinas ferma bruscamente il giornalista Euronews: "Mi dispiace interromperti, dice, ma nella sala stampa della Commissione devi chiedere la parola e poi te la darò".

Quindi McCaffrey: "Mettiamo che questa Commissione si concentri davvero sulla trasparenza, cosa cambierà? Tutto questo è davvero dannoso, davvero qualcosa cambierà?".

Rispondendo alla domanda, Schinas annuncia: "Gunter Oettinger ha convocato una tavola rotonda interistituzionale a tal fine, che si terrà il 25 settembre, e ci auguriamo che queste discussioni ci consentiranno di garantire l'eccellenza e l'indipendenza della funzione pubblica dell'UE che lavora per il beneficio e l'interesse comune dei nostri cittadini ".

In attesa della tavola rotonda con Oettinger, restano le parole del difensore civico sull'intera vicenda: " La Commissione non ha seguito le regole in modo corretto, né nella procedura né nello spirito".