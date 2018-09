Venezia: presentato film postumo del regista Orson Welles

"Abbiamo avuto a disposizione circa 100 ore di riprese, non tantissime in quanto girate in un periodo di sei anni: ovviamente, è stato complicato entrare nella storia dei film e delle persone di Welles portandoli via da lui e rivisitandoli, tuttavia penso che abbiamo fatto davvero del nostro meglio, parlando con molte persone che avevano lavorato con lui".

Nel 1970, Welles iniziò a filmare quello che sarebbe stato il suo ultimo film, con un cast di prim'ordine che includeva John Huston, Peter Bogdanovich e Susan Strasberg.