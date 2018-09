Scomparso Kamphuis, co-fondatore di Wikileaks

Svanito nel nulla da due settimane. Di Arjen Kamphuis, abile informatico e co-fondatore insieme a Julian Assange della piattaforma Wikileaks, non si hanno piu' notizie dal 20 agosto quando è stato visto allontanarsi dal suo albergo a Bodo, in Norvegia. La polizia conferma di aver aperto un'indagine. Secondo fonti di Wikileaks, che si dicono preoccupate per la situazione, l'uomo aveva prenotato per il 22 agosto un volo interno per Trondheim a bordo del quale non è mai salito. Kamphuis, esperto di cyber sicurezza avea di recente pubblicato un saggio di giornalismo investigativo dal titolo "Information Security for journalists".