Migranti, rotta mediterranea "più mortale che mai" denuncia UNHCR

Gli sbarchi sulle coste europee diminuiscono ma, allo stesso tempo, cresce il numero di persone che trovano la morte nel corso della tratta mediterranea. Lo afferma il nuovo rapporto dell’UNHCR, “Desperate journeys”, pubblicato oggi, a tre anni dalla morte del piccolo siriano Alan Kurdi, la cui foto del corpo senza vita su una spiaggia turca commosse l’opinione pubblica mondiale.

Quella del Mediterraneo sembra essere una delle traversate più mortali, in particolare per quanto riguarda la tratta del Mediterraneo centrale. Nonostante il numero di arrivi sulle coste Europee sia calato, morti e dispersi contati nel periodo gennaio-luglio 2018 sono stati di 1 ogni 18 migranti che tentavano la traversata. Un rapporto più alto rispetto a 1 decesso ogni 42 persone per lo stesso periodo del 2017.

Meno sbarchi in Italia, più morti sulle rotte spagnola e greca

Malgrado lo studio attesti una diminuzione generale degli sbarchi sulle coste europee in questi primi sette mesi dell’anno, il numero di morti tra il 2017 e il 2018 è aumentato nella rotta spagnola e in quella greca mentre è diminuito nel Mediterraneo centrale (Italia). Per la Spagna, si contano 318 morti o dispersi quest’anno contro i 113 dello stesso periodo dell’anno passato; per la Grecia, 99 vittime o presunte tali contro le 38 del 2017. Per l’Italia, le cifre sono: 1095 morti o dispersi in mare quest’anno, 2276 nel periodo equivalente dell’anno scorso.