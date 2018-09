"Io, abbandonato da BlaBlaCar"

Nove mesi di reclusione e 24mila euro di multa. Questo il prezzo per un giovane italiano residente in Francia che per un viaggio ha utilizzato il famoso servizio di "Car Pooling" BlaBlaCar che permette di ridurre i costi dei viaggi in auto grazie al contributo di passeggeri conosciuti attraverso la piattaforma digitale. In questo modo, e in maniera del tutto ignara, ha dato un passaggio a due clandestini scoperti alla frontiera del Monte Bianco ed espulsi, mentre il conducente dell'auto è stato arrestato per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Andrea, questo il suo nome, ha rotto il silenzio e lo ha fatto con noi di Euronews.

Andrea - conducente dell'auto:"Una grande piattaforma come BlaBlaCar che vale 85 milioni di euro non può permettersi di non controllare i documenti dei suoi clienti. Non puòlasciare trasportare delle persone sconosciute solo conoscendo un nome e un numero di telefono. Qualsiasi persona può salire su una macchina di uno sconosciuto e trasportare con se' qualsiasi cosa. E' una cosa scandalosa. BlaBlaCar diventa complice di questi traffici illeciti.

Appena siamo stati fermati al Monte Bianco abbiamo provato a contattare BlaBlaCar per sapere cosa fare. Abbiamo ricevuto la prima risposta dopo 16 ore, abbandonati in mezzo al nulla del Monte Bianco, dentro una caserma della Polizia. Abbiamo un avvocato che ci sostiene e di sicuro non chiuderemo la bocca. Vogliamo far sapere a tutti che bisogna fare attenzione con questi siti e soprattutto che BlaBlaCar non dà sicurezze ai suoi clienti e occulta i rischi che possono correre i propri clienti nel portare persone sconosciute perché nel regolamento non c'è scritto. Non avvisa nessuno che si corrono rischi gravi, quindi c'è poca trasparenza sulle loro responsabilità.

Per quanto riguarda la mia pena, ho deciso di non effettuare il ricorso in Cassazione, è troppo rischioso e troppo caro. Chiederemo sicuramente dei danni perché senza dubbio non finisce qui".