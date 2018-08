Venezia 75: Lady Gaga strega il Lido

“Fa parte della mia arte trasformarmi in personaggi sempre diversi, ma Cooper mi ha voluta senza trucco, ha dichiarato la pop star. “Voleva mostrare la mia fragilità. Ho scoperto un nuovo volto in me ed una nuova vulnerabilità. È stata un'esperienza molto forte che mi ha reso libera. Sono orgogliosa di essere qui.”

La pellicola è il terzo remake interpretato prima da Judy Garland e quindi da Barbra Streisand. Dopo aver sfoggiato due tubini, uno arancione e uno nero, per il suo giorno da star del cinema, Lady Gaga ha scelto un look da pin-up per la presentazione e la conferenza stampa.

Intanto al Festival di Venezia risorge anche una pellicola da leggenda: The Other Side of the Wind", il film incompiuto e girato da Orson Welles tra il 1970 e il 1976. Due anni fa con l’entrata sulla scena di Netflix la pellicola è stata completata. Quasi cinquanta anni dopo. Con finale a sopresa.