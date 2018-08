Trump minaccia: "Gli Usa fuori dal WTO"

Il WTO dirime le controversie sorte in materia di scambi commerciali internazionali, e secondo il capo della Casa Bianca, prenderebbe sistematicamente decisioni sfavorevoli a Washington.

Una accusa in parte smentita dai dati: gli Usa si sono visti dare ragione nel 90 per cento dei casi in cui hanno fatto ricorso al WTO, mentre quando sono stati accusati da altri paesi, hanno perso 9 volte su dieci.

"Dobbiamo prepararci tutti a uno scenario senza Stati Uniti, e per questo ci vorrà un po' di immaginazione", spiega Pascal Lamy, ex direttore dell'OMC. "Ma in tal caso le esportazioni dagli Stati Uniti saranno soggette a ogni misura commerciale che altri vorrebbero imporvi, compresa la conservazione della proprietà intellettuale. Questo non è lo scenario che gli altri cercano, ma devono essere pronti. "

Trump ha recentemente sospeso la procedura di nomina di nuovi giudici all’organo di risoluzione delle controversie che ha sede a Ginevra, cosa questa che potrebbe causarne il blocco di fatto.