La febbre del Nilo uccide 14 persone in Italia, 17 in Grecia

Sale a 14 il numero delle vittime in Italia per la febbre del Nilo. Quest'anno si sta registrando in Europa un numero di contagi da record, anche a causa di un'estate molto piovosa. La trasmissione del virus West Nile, che non avviene da persona a persona, si verifica principalmente attraverso la puntura di zanzara.

L'ultimo caso confermato di decesso, riportato dal Gazzettino.it, riguarda un'anziana della provincia di Rovigo, la stessa area di provenienza della tredicesima vittima accertata. Il Veneto è la regione dove il virus, che è letale per persone che soffrono di altre patologie, ha ucciso di più.

In Europa il maggior numero di morti si ha finora in Grecia, sono 17 secondo il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie del Paese. Ma ci sono vittime anche in Serbia, Romania e Francia.