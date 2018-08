Brexit, Barnier (Eu): "Intesa possibile entro ottobre"

Unione europea e Gran Bretagna potrebbero raggiungere un accordo sulla Brexit in tempo per il vertice europeo del prossimo mese di ottobre. Lo ha detto a Bruxelles il ne goziatore europeo Michel Barnier dopo una riunione di sei ore col ministro britannico Dominc Raab, delegato alla Brexit.

"Sono determinato, l'ho detto fin dall'inizio: troveremo un accordo per una uscita ordinata, che sarà molto meglio di una uscita disordinata. Dominic e io pensiamo che sia possibile raggiungere l'accordo entro ottobre. Non è molto tempo, ma non parliamo di qualche giorno in piu o in meno, questo è il nostro obiettivo. "

"Siamo impegnati in vista del Consiglio di ottobre. Forse ci sarà bisogno di un po' di flessibilità, ma siamo impegnati a risolvere l'accordo entro il termine. Sono ostinatamente ottimista sul fatto che un accordo è alla nostra portata - se entrambe le parti ne coglieranno le opportunità"

Sebbene informalmente, già si lavora all'ipotesi di un vertice europeo straordinario in novembre, una opzione che potrebbe rendersi necessaria se una intesa non verrà raggiunta entro il mese di ottobre.