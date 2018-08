Back to school: cellulare sì o no a scuola?

Inviare messaggi o controllare i social durante l'intervallo è qualcosa che ormai gli studenti francesi non potranno più fare. Già vietato in classe, l'uso del cellulare tra le mura scolastiche è stato recentemente bandito nell'Esagono, dove c'è una legge che stabilisce il "divieto effettivo" di portarlo con sé, alle elementari e medie.

Ma come funziona nel resto d'Europa?

Se in Italia è permesso andare a scuola con lo smartphone, ma è vietato utilizzarlo durante le lezioni - salvo per un uso di tipo pedagogico - in Baviera, nel sud della Germania i cellulari sono completamente banditi già dal lontano 2006. In Belgio e Gran Bretagna, invece, la decisione spetta ai singoli istituti. Ma in molti hanno detto "no" al telefonino a scuola.