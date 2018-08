Aretha Franklin: un funerale concerto per l'ultimo saluto alla regina del soul

A darle l'ultimo addio con una cerimonia che è stato appunto un concerto anche personalità politiche, tra gli altri Jesse Jackson e Bill e Hillary Clinton.

Il reverend Al Sharpton, attista per i diritti umani:

"Non ci siamo mai vergognati a causa sua,non abbiamo mai dovuto chiedere scusa, ha rappresenatato il meglio della nostra comunità per cui ha combattuto fino alla fine".

Tanti i contributi musicali, a cominciare da Ariana Grande che ha cantato '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman', uno dei maggiori successi della Franklin.

Non solo celebrità ma anche la gente comune ha voluto a rendere omaggio con allegria alla leggenda.

L'arrivo del feretro su una Cadillac rosa

Dopo aver permesso ai suoi fan di tributarle l'ultimo saluto, il feretro di Aretha Franklin era arrivato nella mattinata nel Greater Grace Temple di Detroit per l'inizio dei funerali.

La chiesa è la stessa dove nel 2005 si tennero le esequie di Rosa Parks, la donna che nel 1955 sfidò in Alabama il divieto ai neri di sedersi nei bus, dando origine ad una vasta protesta per i diritti degli afroamericani.

La cerimonia sarà trasmessa in live streaming con elogio funebre, tra gli altri, dell'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton.

Jenifer Lewis "Thank You Aretha Franklin Tribute"

Giovedì 30 agosto, è stato tenuto un concerto in memoria della Franklin, presente tra anche l'attivista Jennifer Lewis.

La nipote Victorie Franklin ha ringraziato tutti per il calore e l'affett:

"That is truly inspiring to see how many hearts and how many people my grandma has touched. And it's heartwarming to see all the love and all the support that you guys give us, and I just want to say thank you and that we appreciate you so much from the bottom of our hearts."