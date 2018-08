Venezia75: in scena "The Mountain" e "The Favourite"

E' stato accolto da uno scroscio di applausi Jeff Goldblum, arrivato al Lido di Venezia per la presentazione di The Mountain, il film di cui è protagonista, diretto da Rick Alverson. La pellicola è ispirata alla storia del Dottor Walter Freeman, famoso per aver promosso negli Stati Uniti terapie estreme come lobotomia.ed elettroshock.

Un altro dei film in concorso questo giovedì è The Favourite, di Yorghos Lanthimos, il regista greco di The Lobster, con Emma Stone. Ambientato alla corte inglese nel periodo delle lotte tra Whigs e Tories, The Favourite rappresenta la guerra per il potere tra due donne. La pellicola ha riscosso successo al Lido, applaudita al termine della proiezione e in conferenza stampa.