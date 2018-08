Febbre del Nilo: è record di contagi. In Italia 13esima vittima

Il virus, che non viene trasmesso da persona a persona, diventa letale in presenza di altre patologie.

Sale il numero dei morti in Italia per la febbre del Nilo . Sono state contagiate dal virus West Nile (dal nome dell'area in Uganda dove venne isolato per la prima volta), principalmente trasmesso dalle punture di zanzara , la cui riproduzione è stata favorita da un'estate di piogge abbondanti e caldo torrido.

È record di contagi non solo in Italia, dove nel 2017 si erano registrati 55 casi e un decesso, ma anche in altri Paesi europei, in particolare dell'area dei Balcani. La Grecia è seconda all'Italia per numero di persone infettate, ma conta più vittime, finora 16.

Maggiori informazioni sul virus sono disponibili a questo link.