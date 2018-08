Back to school: la scuola non è uguale per tutti

In Europa la scuola non è uguale per tutti, tempi e ritmi variano a volte anche all'interno di uno stesso Paese. Tra tempo pieno, vacanze estive e invernali, l'andamento scolastico varia notevolmente da nord a sud dell'Europa, anche se idealmente, stando agli auspici dell'Unione europea, il numero di giorni trascorsi a scuola dovrebbe essere per tutti lo stesso.

Con 200 giorni di scuola all'anno, l'Italia è la prima della classe insieme alla Danimarca.

In Francia, il governo ha permesso ai Comuni di tornare alla settimana di quattro giorni, un'eccezione in Europa. Ma è la Finlandia il Paese dove gli alunni passano meno ore sui banchi di scuola.

Lo studio condotto dall'Ocse, però evidenzia anche il rapporto tra ore di scuola e i giorni passati tra i banchi.

"Nei Paesi Bassi, ad esempio, si hanno le stesse ore di lezione che in Francia, ma distribuite su 40 settimane di scuola, invece delle 36 in Francia - spiega Eric Charbonnier, esperto di politiche educative dell'Ocse - La scelta è quella di avere meno vacanze intermedie e di distribuire l'insegnamento su più giorni, in modo da consentire ai bambini di imparare più gradualmente".

Per l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico il sistema scolastico italiano è iniquo perché non rimedia le differenze di partenza tra gli studenti legate al contesto familiare e sociale, anzi le rinforza.

"Per quanto riguarda l'Europa va citato l'esempio del Portogallo, che investe molto nelle aree svantaggiate, cambiando i programmi, creando partenariati tra Comuni e scuole - aggiunge ancora Eric Charbonnier - la Finlandia, invece, è un modello per la formazione degli insegnanti, è uno dei pochi paesi ricchi al mondo dove per un lavoro da insegnante si hanno decine di candidati, quindi il lavoro è attraente".

In Francia, Italia e Paesi Bassi il divario nel rendimento degli studenti in relazione allo status socio-economico tende ad essere più ampio rispetto a Canada, Finlandia o Giappone, dove le qualifiche, le credenziali e l'esperienza degli insegnanti sono più equilibrate tra le scuole.