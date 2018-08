Joachim Löw: "La Germania non è razzista"

"La nazionale tedesca non è razzista". Questo il messaggio lanciato dal ct Joachim Löw, che per la prima volta, parla pubblicamente del "caso Özil". Il centrocampista di origini turche, dopo il polverone sollevato in Germania a causa della foto scattata insieme al Presidente Recep Tayyip Erdogan, ha deciso di lasciare la Mannschaft, tacciandola tra l'altro di razzismo.

"Di solito in passato, quando i giocatori volevano ritirarsi o avevano un problema, se ne parlava", spiega Löw in conferenza stampa, a Monaco di Baviera. "Mesut ha deciso di fare diversamente e di non chiamarmi fino ad oggi. Io ho provato più volte in passato a contattarlo, per telefono o con degli sms, ma non sono mai riuscito a parlargli".

"Questa cosa fa male a noi tutti e anche a lui", ha aggiunto il tecnico che, insieme alla sua nazionale, si sta preparando in vista della sfida contro la Francia del prossimo 6 settembre, valida come primo match della Nations League.