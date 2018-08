Grecia, incendio traghetto: tutti illesi i passeggeri

Poteva essere una tragedia. Per fortuna ha causato solo tanta paura. Ma nessun ferito l’incendio scoppiato a bordo di un traghetto greco carico di turisti. La nave, l’Eleftherios Venizelos, diretta dal Pireo a Creta, ha dovuto invertire la rotta per le fiamme divampate probabilmente da un camion che si trovava nella stiva.

“Quando ci siamo resi conto di quanto stava accadento, racconta uno dei tursti, sulla nave è stato il caos, il panico. Potevamo soffocare per il fumo. Ci si chiedeva se sarebbe arrivato qualcuno a darci i giubbotti di salvataggio, a metterci in salvo sui gommoni di emergenza. Non si capiva più nulla a un certo. Abbiamo pregato.”

"Stavamo dormendo in una cabina, racconta un altro passeggero. Hanno bussato alla nostra porta e ci hanno detto di andare sul ponte. Hanno detto che l’incendio era sotto controllo, ma c'era molto fumo."

Tra i passeggeri, molte famiglie con bambini. Tutti sono stati messi in salvo e trasportati a bordo di autobus verso alcune località più vicine al Pireo. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per accertare le cause.